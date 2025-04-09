Aydın'da jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedaviye alındı

Ekiplerce koruma altına alınan leylek, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevleri sırasında Yolboyu Mahallesi'nde yaralı leylek buldu.

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