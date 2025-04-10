Aydın'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin 26'ncısı Aydın'da başladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin 26'ncısı Aydın'da başladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda, "Geleceğin burada devletin senin yanında" ve "Gençlerin hayali bizlerin vazifesi" sloganıyla düzenlenen tanıtım günleri, ilk gününde yoğun ilgi gördü.
Tanıtım günlerinde bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı
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