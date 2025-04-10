Aydın'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda, "Geleceğin burada devletin senin yanında" ve "Gençlerin hayali bizlerin vazifesi" sloganıyla düzenlenen tanıtım günleri, ilk gününde yoğun ilgi gördü.

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