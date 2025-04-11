Germencik'te şehit polisler için mevlit okutuldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.

Çarşı Camisi'ndeki programda şehit ve gaziler anıldı, hayatını kaybedenler için dua edildi.

Mevlidin okunmasının ardından Germencik Kaymakamı Sultan Doğru ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer tarafından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Öte yandan, Polis Haftası nedeniyle kreş ve anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti, okullara giden trafik polisleri de polislik hakkında bilgi verdi.