Aydın'da midibüsün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otel çalışanlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otel çalışanlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
K.D'nin kullandığı 09 APP 893 plakalı midibüs, Kuşadası-Selçuk kara yolu Kuştur mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve otel çalışanı 11 kişi yaralandı.
Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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