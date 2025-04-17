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        Söke'de dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde dron destekli trafik denetimlerinde 18 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:53 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:57
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        Söke'de dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde dron destekli trafik denetimlerinde 18 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Söke Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri, Ağaçlı Kavşağı'nda, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimde, kurallara uymadığı belirlenen 18 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Polis ekipleri sürücüleri trafik kuralları konusunda da uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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