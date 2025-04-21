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        Doğadan toplayıp biriktirdiklerini 25 yıl sonra sanata dönüştürdü

        FERDİ UZUN - Arkeolog Songül Erbay, 25 yıl boyunca toplayıp muhafaza ettiği ağaç yaprağı ve dalı, taş ile ölü böcek gibi malzemelerden tablolar hazırlayarak doğa ile sanatı buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:12 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:12
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        Doğadan toplayıp biriktirdiklerini 25 yıl sonra sanata dönüştürdü
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        FERDİ UZUN - Arkeolog Songül Erbay, 25 yıl boyunca toplayıp muhafaza ettiği ağaç yaprağı ve dalı, taş ile ölü böcek gibi malzemelerden tablolar hazırlayarak doğa ile sanatı buluşturuyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde arkeolog olarak çalışan 52 yaşındaki Songül Erbay, ileride tablo yapma düşüncesiyle 25 yıl boyunca görev yaptığı kazı alanlarında yaprak, taş, ölü böcek ve dal gibi malzemeleri topladı.

        Çevresindekilerin "çalı çırpıdan ne olur" düşüncesine aldırış etmeyen Erbay, toplama işini sabırla sürdürdü.

        Erbay, yıllar boyunca topladığı malzemeleri özel kutularda muhafaza etti.

        Geçen yıl emekli olan Erbay, bu düşüncesini hayata geçirmek için evinin bir bölümünü atölyeye çevirdi.

        Atık kartonları da arka fon olarak kullanan Erbay, herhangi bir kimyasal işlem ya da boyama yapmadan taş, yaprak, ölü böcek ve dal gibi malzemelerden tablo hazırlamaya başladı.

        Topladıklarının bütünlüğünü bozmadan orijinal haliyle kullanan, bazı tablolarında antik kentlerin görselini de işleyen Erbay, açmayı planladığı sergiye hazırlanıyor.

        - "Tabloları gördüklerinde hayranlıklarını saklayamıyorlar"

        Erbay, AA muhabirine, çalışmalarıyla doğanın zenginliği ve geri dönüşüme dikkati çekmek istediğini söyledi.

        Tabiatı çok sevdiğini aktaran Erbay, şunları kaydetti:

        "Topladığım objeleri tablo haline getirdiğimde aşırı keyif alıyorum. Çevre bilincine dikkat çektiğimi düşünüyorum. Normalde insanların üzerinden geçtiği birçok malzemeyi arkeolog bakış açısıyla tablo haline getiriyorum yani doğayı ve arkeolojiyi sanatla, yaratıcılıkla, geri dönüşümle buluşturuyorum. En önemlisi o benim için. Bazen kızımın atık tablet kutusunu kullanıyorum bazen çöpte kenara konulmuş bir çerçeveyi değerlendiriyorum. Gereken hijyeni sağladıktan sonra onları tekrar geri dönüştürüyorum. Bu durum benim için mutluluk verici."

        Doğada atıl durumdaki objelerin sanata dönüştüğünü görenlerin şaşırdığını aktaran Erbay, "İnsanlar bu kadar çok malzemeyi toplamama günlük hayatta tepki veriyorlar. Kimi zaman destekleyenler de olmakla beraber 'bunları ne yapacaksın, ne işe yarayacak bu çalı çırpı' diyorlar ama oluşturduğum tabloları gördüklerinde gerçekten hayranlıklarını saklayamıyorlar. Bunlar da benim çok hoşuma gidiyor. Bir işe yaradığını da görmüş oluyoruz böylelikle." diye konuştu.

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