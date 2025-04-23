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        Aydın'da hastane başhekimi, tedavi gören çocuklara moral vermek için 8. kattan iple inerek pankart açtı

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi başhekimi, hastane binasının çatısından iple iniş yaparak çocuk servisinin bulunduğu pencerenin önünde pankart açıp 23 Nisan'ı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:51 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:06
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        Aydın'da hastane başhekimi, tedavi gören çocuklara moral vermek için 8. kattan iple inerek pankart açtı
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        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi başhekimi, hastane binasının çatısından iple iniş yaparak çocuk servisinin bulunduğu pencerenin önünde pankart açıp 23 Nisan'ı kutladı.

        Profesyonel dağcı olan ADÜ Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil, endüstriyel iple erişim uzmanı Barış Özbey ile birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hasta çocuklara moral vermek ve sporun önemine dikkati çekmek için 8 katlı hastanenin çatısından iple inmeye karar verdi.

        Güvenlik önleminin alınmasının ardından Avcil ve Özbey, "Saygıyla, sevgiyle, bayramla... Egemenlik çocuklarındır" yazılı pankartla çatıdan iniş yaptı.

        İkili daha sonra lösemili çocukların bulunduğu katın penceresine pankartı astı.

        Güvenli şekilde iniş yapılmasının ardından Avcil ve Özbey, tedavi gören çocukların odasını gezip onlara hediyeler verdi.

        Gazetecilere açıklama yapan Avcil, daha önce çok fazla iniş ve tırmanış yaptığını fakat en anlamlısının bu olduğunu söyledi.

        Çok duygulandığını aktaran Avcil, şöyle devam etti:

        "Bu etkinliği yaparken iki tane amacımız vardı. Birincisi çocuklarımızın bu güzel bayramına dikkat çekmek, hastanede şu anda rahatsızlığı nedeniyle yatmakta olan çocuklarımıza bir farklı gün geçirtmek, onlara hediyeler alarak yüzlerini bir nebze daha güldürmek. İkinci bir amacımız ise, sporun önemini vurgulayarak gelecekte sağlıklı nesiller yetiştirmek."

        Yüksek binaların dış cephelerini temizleyen Özbey ise, "Biz genelde yüksekte çalışıyoruz. Hep sahalarda çalışıyoruz, inişler yapıyoruz. Bu sefer de çocuklarımızın gönlüne iniş yapmaya çalıştık. Tabii pencereden bize bakan çocukların duygularını, gülüşlerini gördüğümüzde kalbimiz ayrı bir attı." dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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