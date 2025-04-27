Aydın'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Armutlu Mahallesi'nde F.Ü. (47) ile Timuçin İpçi (43) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü, yanında bulunan av tüfeğiyle İpçi'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, İpçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan F.Ü. İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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