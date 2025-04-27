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        Aydın'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 20:03 Güncelleme: 27.04.2025 - 20:03
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        Aydın'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Armutlu Mahallesi'nde F.Ü. (47) ile Timuçin İpçi (43) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü, yanında bulunan av tüfeğiyle İpçi'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, İpçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Gözaltına alınan F.Ü. İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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