Didim'de bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler E.T (30) ve Y.A. (28) ile onlara yardım ettiği iddia edilen M.F.E. (32) ve E.K. (26) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Mahallesinde M.S'ye ait emlak ofisinin, motosikletle gelen iki kişi tarafından kurşunlanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

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