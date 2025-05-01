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        Didim'de bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:12 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:12
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        Didim'de bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Mahallesinde M.S'ye ait emlak ofisinin, motosikletle gelen iki kişi tarafından kurşunlanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

        Motosikletin olası güzergahlarındaki 115 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliğini belirledi.

        Şüpheliler E.T (30) ve Y.A. (28) ile onlara yardım ettiği iddia edilen M.F.E. (32) ve E.K. (26) gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        İş yerinin alacak verecek meselesi nedeniyle kurşunlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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