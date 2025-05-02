Aydın'da çiftçilerin arazilerinin yüzde 50'sine su verilmesi yönündeki karar değiştirildi

Aydın Valiliği, çiftçilerin arazilerinin yüzde 50'sine su verilmesi yönündeki kararını, arazilerin tamamına tek seferlik su verilmesi yönünde değiştirdi.

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulundan yapılan açıklamada, "2025 yılı sulama sezonunda uygulanacak havza bazlı su dağıtım planlaması" hakkında Aydın Valiliğinin ek karar aldığı ve yazının kendilerine ulaştığı belirtildi.

Yazıda, Aydın İli Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezinin daha önce çiftçilerin arazilerinin yüzde 50'sine su verilmesi yönünde karar aldığı anımsatıldı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Bitki su ihtiyacına göre depolama durumu kritik olan Adıgüzel, Cindere, Kemer, Çine, Adnan Menderes ve Gökbel barajlarında mevcut depolama oranları ile birlikte gelebilecek minimum akımlar da eklendiğinde depolanacak su ile DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce inşa edilerek işletme bakım onarım ve yönetim sorumluluğu, Nazilli Sulama Birliği, Akçay Sulama Birliği, Bozdoğan Sulama Birliği, Aydın Ovası Sulama Birliği, Adnan Menderes Sulama Birliği ve Söke Ovası Sulama Birliğine devredilen tesislerden sulanan alanlar için 1. sulama alanı içerisinde kalan arazilerin tamamına 1 defa sulama suyu verilecektir. Ancak birinci sulamalar tamamlandıktan sonra gelen akımların yeterli olması durumunda ikinci defa sulama suyu verilebilmesi için tüm imkanlar kullanılacaktır."