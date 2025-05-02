Germencik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortaklar Mahallesi'nde belirlenen 3 adrese baskın yaptı.
Adreslerdeki aramalarda 22 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik ecza hap, ruhsatsız tüfek ile tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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