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        Germencik'te hayırseverlerin yaptırdığı Kur'an kursunun açıldı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde iş insanları Abdullah Helvacı ve Birhan Çiftçi tarafından yaptırılan Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 09:34 Güncelleme: 03.05.2025 - 09:49
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        Germencik'te hayırseverlerin yaptırdığı Kur'an kursunun açıldı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde iş insanları Abdullah Helvacı ve Birhan Çiftçi tarafından yaptırılan Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

        İstasyon Mahallesi'ndeki kursun açılış töreninde konuşan Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, 4-6 yaş Kur'an kurslarının, Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli çalışmalarından biri olduğunu ifade etti.

        Hayırsever Abdullah Helvacı ise duygularını, "Çocuklarımız, eğitimlerini almaya devam ettikçe biz mutlu olacağız. Rabbime hamdolsun ki böyle bir eseri kazandırmak bize nasip oldu." sözleriyle dile getirdi.

        Törende, hayırseverlere Kaymakam Sultan Doğru, Belediye Başkanı Burak Zencirci ve İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından plaket takdim edildi.

        Kur'a-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından kursun açılışı gerçekleştiridi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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