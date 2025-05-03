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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Gizem Mısra Aşçı'yı transfer etti

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Gizem Mısra Aşçı'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 14:13 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:13
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Gizem Mısra Aşçı'yı transfer etti
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Gizem Mısra Aşçı'yı kadrosuna kattı.

        Kulübün açıklamasında, "Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Gizem Mısra Aşçı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Gizem Mısra Aşçı, bu sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'da forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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