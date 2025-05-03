Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Gizem Mısra Aşçı'yı transfer etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Gizem Mısra Aşçı'yı kadrosuna kattı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Gizem Mısra Aşçı'yı kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, "Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Gizem Mısra Aşçı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Gizem Mısra Aşçı, bu sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'da forma giydi.
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