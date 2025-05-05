Aydın'da 12 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

Ayrıca insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Araçtakilerin kimlik bilgilerini kontrol eden jandarma, 12 kişinin düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

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