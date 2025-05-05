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        Aydın'da 12 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:42 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:42
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        Aydın'da 12 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası belirtilmeyen minibüsü, Aydın-İzmir Otoyolu Hıdırbeyli mevkisindeki uygulama noktasında durdurdu.

        Araçtakilerin kimlik bilgilerini kontrol eden jandarma, 12 kişinin düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

        Ayrıca insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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