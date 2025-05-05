Aydın'da evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Yenikent Mahallesi 30. Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında patlama sesi ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamayla birlikte alev alan ev, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde bulunan Y.E. (20) yaralandı.
Vücudunda yanık izleri bulunan Y.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İtfaiye, patlamanın doğal gazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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