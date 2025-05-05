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        Aydın'da evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 22:32 Güncelleme: 05.05.2025 - 22:42
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        Aydın'da evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Yenikent Mahallesi 30. Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında patlama sesi ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Patlamayla birlikte alev alan ev, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Evde bulunan Y.E. (20) yaralandı.

        Vücudunda yanık izleri bulunan Y.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        İtfaiye, patlamanın doğal gazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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