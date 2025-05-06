Aydın'da Hıdırellez kutlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, baharın gelişinin bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

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