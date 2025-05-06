Aydın'da Hıdırellez kutlandı
Aydın'da baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, etkinlikle kutlandı.
Aydın'da baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, etkinlikle kutlandı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, baharın gelişinin bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından öğrenciler, halk oyunları gösterisi yaptı.
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