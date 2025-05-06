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        Aydın'da Hıdırellez kutlandı

        Aydın'da baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:03
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        Aydın'da Hıdırellez kutlandı
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        Aydın'da baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, etkinlikle kutlandı.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, baharın gelişinin bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından öğrenciler, halk oyunları gösterisi yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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