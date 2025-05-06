Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da güneşli havayı fırsat bilenler denizde vakit geçirdi

        Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sıcak havayı fırsat bilenler denizde yüzerek vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da güneşli havayı fırsat bilenler denizde vakit geçirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sıcak havayı fırsat bilenler denizde yüzerek vakit geçirdi.

        Hava sıcaklığının 25 dereceyi aştığı Kuşadası'nda, sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen turistler ile bazı vatandaşlar, mavi bayraklı plajlar başta olmak üzere sahillere gitti.

        Ziyaretçilerden bazıları denizde yüzdü, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı.

        Öte yandan doğayla iç içe keyif yapmak isteyenler ise Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın koylarında yüzmeyi tercih etti.

        Didim ilçesindeki dünyaca ünlü Altınkum Plajı da sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyenlerin adresi oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Alman siyasetçi Merz, ilk turda başbakan seçilemedi
        Alman siyasetçi Merz, ilk turda başbakan seçilemedi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar

        Benzer Haberler

        Aydın'da Hıdırellez kutlandı
        Aydın'da Hıdırellez kutlandı
        Aydın'da bir evin mutfağında patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı
        Aydın'da bir evin mutfağında patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı
        Aydın'da evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
        Aydın'da evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
        Kaza yapan alkollü motosiklet sürücüsü, yardım eden sağlık personellerine h...
        Kaza yapan alkollü motosiklet sürücüsü, yardım eden sağlık personellerine h...
        Aydın'da Dünya Ebeler Günü kutlandı
        Aydın'da Dünya Ebeler Günü kutlandı
        Aydın'da yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan öğretmen hastaneye kaldırı...
        Aydın'da yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan öğretmen hastaneye kaldırı...