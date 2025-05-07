Aydın'ın İncirliova ilçesindeki İncir Araştırma Enstitüsü'nde fizyoloji ve toprak analiz laboratuvarı açıldı.

Enstitünün müdürü Mehmet Özkul, açılış töreninde laboratuvarın hizmete girmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının laboratuvara destek verdiğini ifade eden Özkul, burada bilim ve üreticilere hizmet sunulacağını söyledi.

Daha sonra açılış kurdelesi kesildi, katılımcılara laboratuvar hakkında bilgi verildi.

Açılışa İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Başkar, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da katıldı.