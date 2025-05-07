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        İncir Araştırma Enstitüsü'nde fizyoloji ve toprak analiz laboratuvarı açıldı

        Aydın'ın İncirliova ilçesindeki İncir Araştırma Enstitüsü'nde fizyoloji ve toprak analiz laboratuvarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:15 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:15
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        İncir Araştırma Enstitüsü'nde fizyoloji ve toprak analiz laboratuvarı açıldı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesindeki İncir Araştırma Enstitüsü'nde fizyoloji ve toprak analiz laboratuvarı açıldı.

        Enstitünün müdürü Mehmet Özkul, açılış töreninde laboratuvarın hizmete girmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının laboratuvara destek verdiğini ifade eden Özkul, burada bilim ve üreticilere hizmet sunulacağını söyledi.

        Daha sonra açılış kurdelesi kesildi, katılımcılara laboratuvar hakkında bilgi verildi.

        Açılışa İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Başkar, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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