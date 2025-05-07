Aydın'da hafriyat kamyonunun çarptığı çöp kamyonundaki temizlik işçisi hayatını kaybetti

Görüntüde, çöp kamyonunun durduğu, daha sonra arkadan gelen hafriyat kamyonunun çöp kamyonuna çarptığı ve Öz'ün iki kamyonun arasında kaldığı yer alıyor.

Kazanın ardından kaçan sürücü B.Ö, bir süre sonra emniyete teslim oldu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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