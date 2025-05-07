Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da hafriyat kamyonunun çarptığı çöp kamyonundaki temizlik işçisi hayatını kaybetti

        Aydın'ın Söke ilçesinde, hafriyat kamyonunun çöp kamyonuna çarptığı kazada belediye temizlik işçisi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:20 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da hafriyat kamyonunun çarptığı çöp kamyonundaki temizlik işçisi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde, hafriyat kamyonunun çöp kamyonuna çarptığı kazada belediye temizlik işçisi yaşamını yitirdi.

        B.Ö. idaresindeki 06 EKG 946 plakalı hafriyat kamyonu, Atatürk Mahallesi'nde yolda duran M.V. yönetimindeki 09 SB 149 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kaza sırasında çöp kamyonunun arkasında bulunan Söke Belediyesi temizlik işçisi Mehmet Öz (58) hayatını kaybetti.

        Kazanın ardından kaçan sürücü B.Ö, bir süre sonra emniyete teslim oldu.

        Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, çöp kamyonunun durduğu, daha sonra arkadan gelen hafriyat kamyonunun çöp kamyonuna çarptığı ve Öz'ün iki kamyonun arasında kaldığı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 608 turist geldi
        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 8 bin 608 turist geldi
        İncir Araştırma Enstitüsü'nde fizyoloji ve toprak analiz laboratuvarı açıld...
        İncir Araştırma Enstitüsü'nde fizyoloji ve toprak analiz laboratuvarı açıld...
        Aydın merkezli 'kripto para borsası' dolandırıcılığında 2 tutuklama
        Aydın merkezli 'kripto para borsası' dolandırıcılığında 2 tutuklama
        Aydın'da güneşli havayı fırsat bilenler denizde vakit geçirdi
        Aydın'da güneşli havayı fırsat bilenler denizde vakit geçirdi
        Aydın'da Hıdırellez kutlandı
        Aydın'da Hıdırellez kutlandı
        Aydın'da bir evin mutfağında patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı
        Aydın'da bir evin mutfağında patlamanın ardından yangın çıktı: 1 yaralı