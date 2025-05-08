Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Gönüllü, Aydın'da konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Türkiye'nin Çin'den sonra en fazla tescilli coğrafi işarete sahip ikinci ülke olduğunu, coğrafi işaretli ürün ihracatının yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.

Aydın Ticaret Borsasında, Türk Patent ve Marka Kurumunca yürütülen "Coğrafi İşaretler için Markalaşma ve Ticarileştirme Stratejileri Geliştirme Projesi" kapsamında, AB tescilli Aydın memecik zeytinyağının ticarileştirilmesi ve piyasa değerinin artırılması konulu toplantı düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Gönüllü, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin coğrafi işaretlerini küresel birer marka haline getirme yolculuğunda önemli adım attıklarını söyledi.

Coğrafi işaret tescili ile eşsiz mirasları koruma altına alırken dünya pazarlarında tanıtımının da önünü açtıklarını aktaran Gönüllü, "Ülkemiz bugün 1700 coğrafi işaretle Çin'den sonra en fazla tescilli coğrafi işarete sahip ikinci ülke konumunda yer alıyor. Ayrıca coğrafi işaretli ürün ihracatımız yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı." dedi.

Gönüllü, şunları kaydetti: "Katma değerli üretim modeliyle yerel ekonomimizin ve tarımsal ihracatımızın önemli bir kısmına katkı sağlaması ile öne çıkan Memecik ve Edremit zeytinyağlarımızı üreticilerinin coğrafi işaret farkındalığının yüksek olması ambalaj tasarımına uygunluğu gibi nedenlerle projemizin ilk katmanı olarak seçtik. Aydın memecik zeytinyağı ve Edremit zeytinyağı ile başlayarak ikinci aşamada yine Avrupa Birliği nezdinde tescilli kıymetli ürünlerimiz olan Malatya kayısısı ve Giresun tombul fındığının coğrafi işaret statüsünü güçlendireceğiz. Böylece markalaşma ve ticarileşme süreçlerini hızlandırarak küresel pazardaki ekonomik ve rekabet gücünü arttıracağız. Proje kapsamında belirlediğimiz yol haritalarıyla her bir kültürel mirasımızı dünyada yöresiyle müsemma hale getireceğiz." Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammet Zeki Durak da Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında coğrafi işaretli ürünlerin katkısının arzu ettikleri düzeyde olmadığını belirtti.