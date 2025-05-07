Aydın'da hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ölen temizlik işçisi toprağa verildi

Cenazeye Öz'ün yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar katıldı.

Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, burada yaptığı konuşmada, kazaya kural tanımayan bir sürücünün neden olduğunu belirterek, Öz'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Söke Belediyesi temizlik işçisi Mehmet Öz'ün (58) cenazesi, yakınları tarafından alınarak görev yaptığı şantiye alanına getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.