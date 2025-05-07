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        Aydın'da hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ölen temizlik işçisi toprağa verildi

        Aydın'ın Söke ilçesinde, hafriyat kamyonunun çöp kamyonuna çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye temizlik işçisi son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:20 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:20
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        Aydın'da hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ölen temizlik işçisi toprağa verildi
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, hafriyat kamyonunun çöp kamyonuna çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye temizlik işçisi son yolculuğuna uğurlandı.

        Söke Belediyesi temizlik işçisi Mehmet Öz'ün (58) cenazesi, yakınları tarafından alınarak görev yaptığı şantiye alanına getirildi.

        Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, burada yaptığı konuşmada, kazaya kural tanımayan bir sürücünün neden olduğunu belirterek, Öz'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

        Daha sonra Burunköy Mahalle Camisine getirilen Öz'ün cenazesi, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye Öz'ün yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar katıldı.

        - Kaza

        Dün B.Ö. idaresindeki 06 EKG 946 plakalı hafriyat kamyonu, Atatürk Mahallesi'nde yolda duran M.V. yönetimindeki 09 SB 149 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarpmış, bu sırada çöp kamyonunun arkasında bulunan Söke Belediyesi temizlik işçisi Mehmet Öz (58) hayatını kaybetmişti.

        Kazanın ardından kaçan sürücü B.Ö, bir süre sonra teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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