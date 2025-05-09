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        Karacasu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:33
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        Karacasu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Karacasu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.T'nin evine baskın gerçekleştirdi.

        Adresteki aramada, 30 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu, 8 kök Hint keneviri ve 1 hassas terazi ile av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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