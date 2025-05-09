Karacasu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.T'nin evine baskın gerçekleştirdi.
Adresteki aramada, 30 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu, 8 kök Hint keneviri ve 1 hassas terazi ile av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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