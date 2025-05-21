Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadası'na 2 gemiyle 8 bin 507 turist geldi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesine kruvaziyerlerle 8 bin 507 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:13 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadası'na 2 gemiyle 8 bin 507 turist geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Kuşadası ilçesine kruvaziyerlerle 8 bin 507 turist geldi.

        Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas" ve "Brilliance of the Seas" adlı kruvaziyerler demirledi.

        Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı turistler, limanda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

        Yolculardan bazıları tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi. Tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?

        Benzer Haberler

        Aydın'da kazada ölen üniversite öğrencileri anısına fidan dikildi
        Aydın'da kazada ölen üniversite öğrencileri anısına fidan dikildi
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
        Aydın'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
        Aydın'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
        Aydın'da sulama kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Aydın'da sulama kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangın; itfaiyeci babanın nişanlısı hemşire açığ...
        Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangın; itfaiyeci babanın nişanlısı hemşire açığ...
        AK Parti Aydın İl Başkanı Erdem'den, Büyükşehir Belediyesine "ulaşım" eleşt...
        AK Parti Aydın İl Başkanı Erdem'den, Büyükşehir Belediyesine "ulaşım" eleşt...