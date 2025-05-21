Kuşadası'na 2 gemiyle 8 bin 507 turist geldi

Yolculardan bazıları tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi. Tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

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