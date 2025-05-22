Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

        Aydın'da belediye temizlik işçisi, çalışırken yolda bulduğu 23 bin 250 lirayı sahibine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:53 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'da belediye temizlik işçisi, çalışırken yolda bulduğu 23 bin 250 lirayı sahibine ulaştırdı.

        Aydın Büyükşehir Belediyesinde 11 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Uğur Şenses (43), İstiklal Caddesi'nde temizlik yaparken çöp sanarak süpürmeye çalıştığı poşetin içinde para olduğunu fark etti.

        Şenses durumu amirlerine bildirdi, ardından Efeler Polis Merkezi'ne giderek parayı polise teslim etti.

        Güvenlik kameralarını inceleyen polis, parayı düşürenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Nuri Aydın olduğu belirledi.

        Karakola gelen Aydın'a parası teslim edildi.

        Gazetecilere açıklama yapan Şenses, "Parayı bulduğumda aklıma kötü bir şey gelmedi. Çocuklarımızın boğazından zaten haram bir lokma geçmesini istemem. Helalinden çalışıyorum, ekmeğimi kazanıyorum. Bulur bulmaz sahibine ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

        İçinde para olan poşetin düşürülme ve bulunma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Kaza yapan alkollü sürücü arkadaşını çağırıp suçu üstlenmesini istedi
        Kaza yapan alkollü sürücü arkadaşını çağırıp suçu üstlenmesini istedi
        Akrepleri ofisinde 3 yıl inceledikten sonra "akrep zehri üretim tesisi" kur...
        Akrepleri ofisinde 3 yıl inceledikten sonra "akrep zehri üretim tesisi" kur...
        Tedavi sürecinde ölen kanser hastasının ilaç masrafları, eşi ve çocuklarına...
        Tedavi sürecinde ölen kanser hastasının ilaç masrafları, eşi ve çocuklarına...
        Afetlerde görev alıp, sayısız yaşamın kurtarılmasına yardımcı oldu… Kahrama...
        Afetlerde görev alıp, sayısız yaşamın kurtarılmasına yardımcı oldu… Kahrama...
        Eski il gençlik kolları başkanı, motosikletinin uçuruma yuvarlandığı kazada...
        Eski il gençlik kolları başkanı, motosikletinin uçuruma yuvarlandığı kazada...
        Aydın'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı