Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da üniversite öğrencisinin uyuşturucu yetiştirmek için uzaktan kumanda ettiği düzenek bulundu

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olan kişinin, uyuşturucu yetiştirmek için köy evine kurduğu uzaktan kontrol mekanizmalı düzenek buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 21:03 Güncelleme: 24.05.2025 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da üniversite öğrencisinin uyuşturucu yetiştirmek için uzaktan kumanda ettiği düzenek bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olan kişinin, uyuşturucu yetiştirmek için köy evine kurduğu uzaktan kontrol mekanizmalı düzenek buldu.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarlı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon yaptı.

        Kilitli olan köy evinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Ekipler, içi boş olan evin bir bölümünde kenevir yetiştirmek için düzenek kurulduğunu fark etti.

        Cep telefonuyla uzaktan kumanda edilen kamera sistemi ve dijital ledlerin bulunduğu bir sistemle kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

        Ekipler, 20 kök Hint keneviri, bitki yetiştirmek için gerekli ışığı sağlayan 5 led, 2 fan, pervane, zaman ayarlı 2 priz, ısı ve nem ölçer, hareket sensörlü 2 kamera, modem, zaman ayarlı su pompası, 4 paket uyuşturucu sarma kağıdı ile uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirdi.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olduğu belirlenen R.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi

        Benzer Haberler

        Aydın'da toprak kaydı; kepçe operatörü öldü
        Aydın'da toprak kaydı; kepçe operatörü öldü
        Denizseverler, Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluşturdu
        Denizseverler, Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluşturdu
        Aydın'da hava destekli trafik denetimi yapıldı
        Aydın'da hava destekli trafik denetimi yapıldı
        Aydın'da toprak altında kalan kepçe operatörü öldü
        Aydın'da toprak altında kalan kepçe operatörü öldü
        Metruk binada Hint keneviri yetiştiren üniversiteliye gözaltı
        Metruk binada Hint keneviri yetiştiren üniversiteliye gözaltı
        Sokakta yatan köpeği ezip yoluna devam etti; o anlar kamerada
        Sokakta yatan köpeği ezip yoluna devam etti; o anlar kamerada