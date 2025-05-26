Efeler'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda 180 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 125 bin sahte bandrollü/bandrolsüz boş makaron, 210 kilogram tütün, elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında M.B'nin evine ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.