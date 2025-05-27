ADÜ'den "biyopsi numaralarının değiştirildiği" iddialarıyla ilgili açıklama

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), hastanede vefat eden hastalara ait biyopsi numaralarının hayatta olan hastalar üzerinde kullanıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Moleküler Patoloji ve Tıbbi Genetik Anabilim dallarında gerçekleştirildiği iddia edilen mükerrer sonuç girişlerinin Sayıştay denetimi kapsamında incelendiği belirtildi.

İnceleme sürecinde hastalardan alınan örneklerin analiz yöntemleri, süreçlerin işleyiş biçimi ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen fatura değerleriyle karşılaştırmaların oluşturulan uzman bir heyet ve Sayıştay denetçileri tarafından değerlendirildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda yapılan çalışmalar, hastane bünyesindeki benzer iddiaları da içerecek şekilde genişletilmiş ve geçmiş yıllara ait uygulamalar gözlem altına alınmıştır. Yürütülen incelemelerde, kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde iddia edildiği gibi, vefat eden hastalara ait biyopsi numaralarının hayatta olan hastalar üzerinde kullanıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir."