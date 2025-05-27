Germencik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı

Sergide, yıl boyunca açılan kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları, dikiş-nakış, giyim, geri dönüşüm ürünleri, yemek ve müzik çalışmalarından örnekler yer aldı.

Germencik Halk Eğitim Merkezi düzenlenen etkinliğin açılışı Kaymakam Sultan Doğru ve Belediye Başkanı Burak Zencirci tarafından yapıldı.

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