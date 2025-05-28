Didim'de kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Akbük Mahallesinde 2 Mayıs'tan itibaren ailesinin haber alamadığı Ali Rıza Boztepe için AFAD öncülüğünde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu'nun katıldığı arama çalışmalarında, ekipler Aydın-Muğla sınırındaki Kazıklı mevkisinde yoğunlaştı.
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