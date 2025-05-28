Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Didim'de kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Didim'de kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Akbük Mahallesinde 2 Mayıs'tan itibaren ailesinin haber alamadığı Ali Rıza Boztepe için AFAD öncülüğünde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu'nun katıldığı arama çalışmalarında, ekipler Aydın-Muğla sınırındaki Kazıklı mevkisinde yoğunlaştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Kuşadası ve Didim'de denizdeki atıklar toplandı
        Kuşadası ve Didim'de denizdeki atıklar toplandı
        Efeler'de Yörük Ali Efe ve Kuvayi Milliye paneli düzenlendi
        Efeler'de Yörük Ali Efe ve Kuvayi Milliye paneli düzenlendi
        Aydın'da aydınlatma direği devrildi: 2 yaralı
        Aydın'da aydınlatma direği devrildi: 2 yaralı
        Efeler'de aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Efeler'de aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Germencik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı
        Germencik'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı
        AK Parti Aydın İl Başkanlığından "27 Mayıs" sergisi
        AK Parti Aydın İl Başkanlığından "27 Mayıs" sergisi