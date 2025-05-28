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        Aydın'da kamyonetten düşerek öldüğü söylenen çocuğa araç çarptığı tespit edildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonetten düşerek öldüğü iddia edilen 4 yaşındaki çocuğun, aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 20:53 Güncelleme: 28.05.2025 - 20:53
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        Aydın'da kamyonetten düşerek öldüğü söylenen çocuğa araç çarptığı tespit edildi
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonetten düşerek öldüğü iddia edilen 4 yaşındaki çocuğun, aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Kocagür Mahallesi'nde meydana gelen olayda yakınlarının kamyonetten düşerek hayatını kaybettiğini söylediği Enes Çelebi'nin ölümünü şüpheli buldu.

        Kamyonet çevresinde araştırma yapan Olay Yeri İnceleme ve Jandarma Suç Araştırma ekipleri, araç lastiğinde kan izine rastladı.

        Bunun üzerine ekipler, çocuğun akrabası olan araç sahibi M.Ö'nün (37) ifadesine başvurdu.

        Aracın geri manevra yaptığı esnada çocuğa çarptığını itiraf eden sürücü, gözaltına alındı.

        Öte yandan, Çelebi'nin annesiyle bir yakınının nişanı için mahallede bulunduğu öğrenildi.

        - Olay

        Kocagür Mahallesinde dün, 4 yaşındaki Enes Çelebi'nin Kocagür Mahallesi'nde park halinde bulunan kamyonetin kasasında oynarken dengesini kaybederek yere düştüğü belirtilmişti.

        Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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