Kuşadası'nda kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adreslerdeki aramalarda 3 ton tütün, 75 bini boş 255 bin makaron, sigara sarma makinesi ile 5 tütün kıyma makinesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B, R.Y ve B.O'nun iş yerlerine operasyon düzenledi.

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