Arama kurtarmadaki 45 yıllık geçmişi Japonya nişanıyla taçlandı

FERDİ UZUN - Büyük Doğu Japonya depremindeki özverili çalışması dolayısıyla "Japonya İmparatorluk Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı" verilen AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu, görevleri sırasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Meslek hayatına 45 yıl önce Van'da sivil savunma uzmanı olarak başlayan 63 yaşındaki Mumcu, çeşitli illerde çalıştı, geçen yıl Aydın AFAD İl Müdürü olarak görevlendirildi.

Geçen 45 yılda yurt içinde Van, Kastamonu, Kahramanmaraş gibi illerde pek çok arama kurtarma operasyonuna katılan Mumcu, aralarında Libya, Afganistan ve Japonya'nın da olduğu çeşitli ülkelerde Türkiye adına uzanan yardım elinde görev aldı.

Mumcu, Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen ve 22 bin kişinin ölümüne yol açan Büyük Tohoku depremi ve tsunamisi sonrası bölgedeki çalışmalarıyla da takdir topladı. Japonya Devleti adına Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko 27 Mayıs'ta düzenlenen törende Mumcu'ya "Japonya İmparatorluk Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı" takdim etti.

- "Japon halkının yardıma giderken gösterdiği sevgi anlatılmaz bir duygu" Yalçın Mumcu, AA muhabirine, 2011'de Japon hükümetinin uluslararası yardım çağrısından sonra Türkiye'nin 36 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderdiğini söyledi. Japonya'da 25 gün kaldıklarını anlatan Mumcu, "gerekli verimliliği sağlamadan Japonya'dan dönmeyin" talimatı çerçevesinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti. Mumcu, Türkiye'den giden arama kurtarma ekibinin bölgede günlerce görev yaptığını ifade ederek, "Japonya'da bazı ülkeler çok çabuk dönüş yapıyorlardı. Belki bir gün kalıyorlardı. Sabah görüyorduk ekipler gelmiş, öğleden sonra ayrılıyorlardı. Fakat bizler ilk giden ve en son ayrılan ekip olduk. Dost ülkeye elimizden gelen bütün çabayı göstermiştik." diye konuştu. Tsunami nedeniyle balçık içerisinde çalıştıklarını, nükleer santraldeki sızıntıdan kaynaklı radyasyona da dikkat etmek zorunda kaldıklarını kaydeden Mumcu, şöyle konuştu: