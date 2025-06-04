Aydın'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mustafa Satıcı idaresindeki 09 EG 282 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Çiftlikköy Kavşağı'nda, K.T.A'nın kullandığı 41 AIM 616 plakalı otomobille çarpıştı.
Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücülerden Satıcı olay yerinde, aynı araçtaki Mahmut Bengi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Diğer araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Sürücü K.T.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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