Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 02:00 Güncelleme: 04.06.2025 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Mustafa Satıcı idaresindeki 09 EG 282 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Çiftlikköy Kavşağı'nda, K.T.A'nın kullandığı 41 AIM 616 plakalı otomobille çarpıştı.

        Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücülerden Satıcı olay yerinde, aynı araçtaki Mahmut Bengi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Diğer araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Sürücü K.T.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Belediyeler soruşturmasında 8 tutuklama
        Belediyeler soruşturmasında 8 tutuklama
        Dmitry Medvedev 'hızlı zafer' açıklaması
        Dmitry Medvedev 'hızlı zafer' açıklaması
        Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı
        Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Zelenskiy: Rusya savaşa tamamen bağlı
        Zelenskiy: Rusya savaşa tamamen bağlı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Özel ile Bahçeli tokalaştı
        Özel ile Bahçeli tokalaştı
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        İngiltere Hükümetinden Abramovich açıklaması
        İngiltere Hükümetinden Abramovich açıklaması
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Viktoriia Kobzar'ı transfer etti
        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Viktoriia Kobzar'ı transfer etti
        Kazada yaralanan sürücü, 5 gün sonra hayatını kaybetti
        Kazada yaralanan sürücü, 5 gün sonra hayatını kaybetti
        Aydın filesinde Selen imzaladı
        Aydın filesinde Selen imzaladı
        Kuşadası'nda, denizde erkek cesedi bulundu
        Kuşadası'nda, denizde erkek cesedi bulundu
        Aydın'da denizde erkek cesedi bulundu
        Aydın'da denizde erkek cesedi bulundu
        Terör örgütü üyesi, kaçak göçmenlerle birlikte yakalandı
        Terör örgütü üyesi, kaçak göçmenlerle birlikte yakalandı