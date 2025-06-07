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        Aydın'ın turistik ilçelerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

        Aydın'ın önemli turistik merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçeleri, Kurban Bayramı tatilinde ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:57 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:15
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        Aydın'ın turistik ilçelerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor
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        Aydın'ın önemli turistik merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçeleri, Kurban Bayramı tatilinde ilgi gördü.

        Bayramın ilk günü ziyaretlerini tamamladıktan sonra yola çıkan tatilciler, ikinci günde ilçelerin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

        Kuşadası ve Didim'de otel, pansiyon gibi konaklama tesisleri tam doluluğa ulaştı. Kuşadası'nda Kadınlar Denizi, Kuştur, Didim'de Altınkum plajları tatilcilerle doldu.

        Denizli, İzmir ve Manisa gibi çevre illerden gelen yerli turistlerin yanı sıra çok sayıda yabancı turist de sıcak havayı denizde serinleyerek değerlendirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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