Aydın'ın turistik ilçelerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Denizli, İzmir ve Manisa gibi çevre illerden gelen yerli turistlerin yanı sıra çok sayıda yabancı turist de sıcak havayı denizde serinleyerek değerlendirdi.

Kuşadası ve Didim'de otel, pansiyon gibi konaklama tesisleri tam doluluğa ulaştı. Kuşadası'nda Kadınlar Denizi, Kuştur, Didim'de Altınkum plajları tatilcilerle doldu.

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