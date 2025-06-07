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        AK Parti Aydın İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        AK Parti Aydın İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 16:28 Güncelleme: 07.06.2025 - 16:28
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        AK Parti Aydın İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
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        AK Parti Aydın İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

        İl başkanlığındaki programa katılan AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, Aydın Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi.

        Belediyenin başarısız performans gösterdiğini savunan Tuncer, "Belediye başkanımızın dün çok yakınında olan arkadaşları, danışmanları, gazeteciler şimdi topyekün karşısına geçtiler. Her gün yolsuzlukları, usulsüzlükleri, ahlaksızlıkları, hırsızlıkları tek tek ifşa ediyorlar." dedi.

        AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hedefine ulaşacağına inancının tam olduğunu söyledi.

        Programda AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ve İl Başkanı Mehmet Erdem de konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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