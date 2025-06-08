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        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 13:39 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:39
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        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Yenidoğan Mahallesi'nde M.A.Ç. idaresindeki 48 AIR 874 plakalı otomobil, refüjden yolun karşına geçmeye çalışan Serkan Ayan'a (44) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ayan, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.A.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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