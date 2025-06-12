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        Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya yolundan geçen bisikletli, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:05 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:05
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        Aydın'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya yolundan geçen bisikletli, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Denizli Bulvarı'nda bisikletiyle yaya yolundan karşıya geçmek isteyen Ali Doğan Tuygun'a (65), B.S'nin kullandığı 09 ACB 618 plakalı otomobil çarptı.

        Savrulan Tuygun'a, H.Z. yönetimindeki 09 AGD 096 plakalı otomobil de çarptı.

        Tuygun, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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