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        Aydın'da Filistin'e destek olmak için oturma eylemi yapıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 23:14 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:27
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        Aydın'da Filistin'e destek olmak için oturma eylemi yapıldı
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        Aydın’ın Efeler ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

        Aydın Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, "İsrail sivilleri hedef alıyor", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" ve "Free Palestine" yazılı dövizler taşıdı.

        Katılımcılar, bir süre "Katil İsrail Filistin'den defol", "Hamas’a selam direnişe devam" sloganları attı.

        Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

        Programa AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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