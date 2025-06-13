Aydın'da Filistin'e destek olmak için oturma eylemi yapıldı

Aydın Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, "İsrail sivilleri hedef alıyor", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" ve "Free Palestine" yazılı dövizler taşıdı.

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