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        Aydın'da firari hükümlü, dron destekli operasyonla yakalandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, dron destekli operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:32 Güncelleme: 14.06.2025 - 18:32
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        Aydın'da firari hükümlü, dron destekli operasyonla yakalandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, dron destekli operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "çocuğun cinsel istismarı ve şantaj" suçlarından aranan S.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu firarinin Umurlu Mahallesi'nde kırsal alandaki bir evde saklandığı belirlendi.

        Hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş, dron ile tespit edildikten sonra operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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