Aydın'da firari hükümlü, dron destekli operasyonla yakalandı

Teknik ve fiziki takip sonucu firarinin Umurlu Mahallesi'nde kırsal alandaki bir evde saklandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "çocuğun cinsel istismarı ve şantaj" suçlarından aranan S.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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