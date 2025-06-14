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        Aydınlı gazi, çocuklarının sünnetini jandarmanın kuruluş yıl dönümünde yaptı

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Gazi Astsubay Üstçavuş Ferhat Akgül, oğulları için düzenlediği sünnet törenini, teşkilatın 186'ncı kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:28 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:44
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        Aydınlı gazi, çocuklarının sünnetini jandarmanın kuruluş yıl dönümünde yaptı
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Gazi Astsubay Üstçavuş Ferhat Akgül, oğulları için düzenlediği sünnet törenini, teşkilatın 186'ncı kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirdi.

        Ferhat Akgül, 7 yaşındaki oğlu Mithat ve 4 yaşındaki oğlu Murat'ın sünnet törenini jandarma konvoyu eşliğinde yaparken, davetliler de ekip araçlarıyla birlikte şehir turu attı.

        Renkli görüntülerin oluştuğu konvoyda vatandaşlar da fotoğraf çekti.

        Gazi Akgül, gazetecilere, Mardin ve Bingöl'de terör örgütüne yönelik operasyonlarda üç kez yaralandığını, uzun tedavi süreçlerinin ardından görevine döndüğünü belirterek, mesleğini aynı heyecanla sürdürdüğünü söyledi.

        Jandarmanın kuruluş yıl dönümü ile sünnet düğününü aynı günde gerçekleştirmek istediklerini anlatan Akgül, "Hem çocuklarımın mutluluğunu hem de teşkilatımızın yıl dönümünü birlikte kutlamaktan büyük gurur duyuyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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