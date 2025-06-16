Aydın'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Çine ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 8 zanlı gözaltına alındı.
Aydın'ın Çine ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 8 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bölüntü Mahallesi İmamlar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine baskın gerçekleştirdi.
Ekipler, ekskavatörle kazı yapan 8 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
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