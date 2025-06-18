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        Didim'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:18 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:18
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        Didim'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancının Akbük Mahallesi'nde denize yakın alanda toplandığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

        Ekipler, 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında oldukları öğrenilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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