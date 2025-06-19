Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi'ndeki uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın gerçekleştirdi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreste yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet!
        Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Saldırıya uğrayan kadın sürücüye de hapis istemi!
        Saldırıya uğrayan kadın sürücüye de hapis istemi!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!

        Benzer Haberler

        Aydın'da jeotermal enerji tesisindeki sıcak su borusuna çarpan kamyonun sür...
        Aydın'da jeotermal enerji tesisindeki sıcak su borusuna çarpan kamyonun sür...
        Aydın'da çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altı...
        Aydın'da çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altı...
        Aydın'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
        Aydın'da çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
        Kuşadası'nda kurallara uymayan işletme 3 gün süreyle kapatıldı
        Kuşadası'nda kurallara uymayan işletme 3 gün süreyle kapatıldı
        Aydın'da şiddet gören 'Hayat', Almanya'da yeni yuvasına kavuştu
        Aydın'da şiddet gören 'Hayat', Almanya'da yeni yuvasına kavuştu
        Didim'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Didim'de 32 düzensiz göçmen yakalandı