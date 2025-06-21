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        Aydın'da bir kişinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Köşk ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 00:32 Güncelleme: 21.06.2025 - 00:32
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        Aydın'da bir kişinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Soğukkuyu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir pastanede, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

        Tartışma esnasında D.T, bıçakla U.İ'yi yaraladı.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Aydın Adnan Menderes Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan şüpheliyi polis yakaladı.

        Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, ikilinin iş yerinin içinde tartıştığı, ardından D.T'nin bıçakla saldırdığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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