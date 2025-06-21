Aydın'da bir kişinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasında

Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Soğukkuyu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir pastanede, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

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