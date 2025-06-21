Aydın'da denize giren 2 kişi boğuldu

Diğer 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar Eyiol (62) ile Sami Koçu (49), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dalgalara rağmen denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirince vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki kadınlar plajına gelen çok sayıda kişi güneşlenip denize girdi.

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