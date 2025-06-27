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        Aydın'da Filistin için oturma eylemi yapıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde oturma eylemi yapan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 22:28 Güncelleme: 27.06.2025 - 22:43
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        Aydın'da Filistin için oturma eylemi yapıldı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde oturma eylemi yapan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Aydın Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, "İsrail sivilleri hedef alıyor", "Ceasefire Now (Ateşkes Şimdi)" ve "İnsanlık suçuna dur" yazılı dövizler taşıdı.

        Programda ezgiler söylendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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