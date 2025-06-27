Aydın'da Filistin için oturma eylemi yapıldı

Aydın Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, "İsrail sivilleri hedef alıyor", "Ceasefire Now (Ateşkes Şimdi)" ve "İnsanlık suçuna dur" yazılı dövizler taşıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.