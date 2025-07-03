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        Aydın'da tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:07 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:07
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        Aydın'da tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Karaköy ve Yılmazköy mahalleleri arasındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede çalışma başlattı.

        Söndürme çalışmalarına havadan 3 helikopter ve 1 uçak da destek verdi.

        Arazinin engebeli olması karadan yürütülen söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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