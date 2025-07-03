Aydın'da tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Söndürme çalışmalarına havadan 3 helikopter ve 1 uçak da destek verdi.

Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Karaköy ve Yılmazköy mahalleleri arasındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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