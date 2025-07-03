GÜNCELLEME - Aydın'da tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Müdahale esnasında bir orman işçisi yaralandı. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürülen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Söndürme çalışmalarına havadan 3 helikopter ve 1 uçak da destek verdi.

Karaköy ve Yılmazköy mahalleleri arasındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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