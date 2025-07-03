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        GÜNCELLEME - Aydın'da tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:07 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:07
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        GÜNCELLEME - Aydın'da tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, tarım alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Karaköy ve Yılmazköy mahalleleri arasındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ile AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.

        Söndürme çalışmalarına havadan 3 helikopter ve 1 uçak da destek verdi.

        Arazinin engebeli olması karadan yürütülen söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

        Müdahale esnasında bir orman işçisi yaralandı. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürülen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kontrol altına alınan yangında 20 dönümlük alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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