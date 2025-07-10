Söke'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çarpmanın etkisiyle M.S. yönetimindeki 43 UY 086 ve H.G. idaresindeki 43 AEP 757 plakalı otomobiller de sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 09 AJR 113 plakalı tıra çarptı.

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