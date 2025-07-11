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        Aydın'da gönüllü gençler vatandaşlara aşure dağıttı

        Aydın'da gönüllü gençler, muharrem ayı dolayısıyla vatandaş ve sürücülere aşure ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:10 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:14
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        Aydın'da gönüllü gençler vatandaşlara aşure dağıttı
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        Aydın'da gönüllü gençler, muharrem ayı dolayısıyla vatandaş ve sürücülere aşure ikram etti.

        Aydın Gençlik Merkezi'nde hazırlanan 1000 kişilik aşurenin dağıtımı amacıyla Batı Gazi Bulvarı'ndaki Hasan Çelebi Camisi önünde etkinlik gerçekleştirildi.

        Merkezdeki gönüllü gençler, aşureyi bulvardan geçen vatandaşlara ve sürücülere dağıttı.

        Etkinliğe Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe ve Aydın Gençlik Merkezi Müdürü İmren Dargın da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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