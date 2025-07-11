Aydın'da gönüllü gençler vatandaşlara aşure dağıttı

Aydın'da gönüllü gençler, muharrem ayı dolayısıyla vatandaş ve sürücülere aşure ikram etti.

Aydın Gençlik Merkezi'nde hazırlanan 1000 kişilik aşurenin dağıtımı amacıyla Batı Gazi Bulvarı'ndaki Hasan Çelebi Camisi önünde etkinlik gerçekleştirildi.

Merkezdeki gönüllü gençler, aşureyi bulvardan geçen vatandaşlara ve sürücülere dağıttı.

Etkinliğe Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe ve Aydın Gençlik Merkezi Müdürü İmren Dargın da katıldı.